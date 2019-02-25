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Минобороны и «Калашников» обсуждают поставки беспилотника-камикадзе «КУБ-БЛА» 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Концерн "Калашников" и Минобороны ведут переговоры о поставке в войска самовзрывающегося беспилотного летательного аппарата "КУБ-БЛА", однако и со стороны иностранных заказчиков интерес к нему огромный, сообщил ТАСС индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.
"Со стороны зарубежных заказчиков интерес к ней огромный. Мы рассчитываем, что будет интерес и со стороны Минобороны", — сказал он.
Отвечая на вопрос, обсуждаются ли сейчас с Минобороны поставки беспилотника, Абрамов отметил "да, конечно".
"Эффективный, недорогой продукт для уничтожения малоразмерных целей на земле — это легкобронированная техника, укрепления и другие цели", — пояснил топ-менеджер Ростеха.
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Армия , Оружие , Сергей Абрамов , Министерство обороны , Ростех , Ижмаш , ИТАР-ТАСС
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