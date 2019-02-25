Минобороны и «Калашников» обсуждают поставки беспилотника-камикадзе «КУБ-БЛА»

Концерн "Калашников" и Сергей Абрамов. Минобороны ведут переговоры о поставке в войска самовзрывающегося беспилотного летательного аппарата "КУБ-БЛА", однако и со стороны иностранных заказчиков интерес к нему огромный, сообщил ТАСС индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха

"Со стороны зарубежных заказчиков интерес к ней огромный. Мы рассчитываем, что будет интерес и со стороны Минобороны", — сказал он.

Отвечая на вопрос, обсуждаются ли сейчас с Минобороны поставки беспилотника, Абрамов отметил "да, конечно".