Концерн "Калашников" и Минобороны ведут переговоры о поставке в войска самовзрывающегося беспилотного летательного аппарата "КУБ-БЛА", однако и со стороны иностранных заказчиков интерес к нему огромный, сообщил ТАСС индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергей Абрамов.
"Со стороны зарубежных заказчиков интерес к ней огромный. Мы рассчитываем, что будет интерес и со стороны Минобороны", — сказал он.
Отвечая на вопрос, обсуждаются ли сейчас с Минобороны поставки беспилотника, Абрамов отметил "да, конечно".
"Эффективный, недорогой продукт для уничтожения малоразмерных целей на земле — это легкобронированная техника, укрепления и другие цели", — пояснил топ-менеджер Ростеха.