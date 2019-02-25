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Трамп посулил Северной Корее процветание без ядерного оружия 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что Северная Корея имеет потенциал стать одной из самых развитых экономик мира. Об этом он написал в Twitter.
«Председатель Ким Чен Ын, возможно, лучше других понимает, что без ядерного оружия его страна могла бы быстро стать одной из ведущих экономик мира», — говорится в сообщении.
По словам Трампа, это связано с географическим положением страны, народом КНДР и самим Кимом.
В своем микроблоге президент США также отметил роль председателя КНР Си Цзиньпина в организации встречи американского и северокорейского лидеров.
«Последнее, чего хочет Китай — это огромный арсенал ядерных вооружений по соседству. Санкции России и Китая очень помогли. Отличные отношения с председателем Кимом!» — подытожил Трамп.
Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля.
Первый саммит США — КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.
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Армия , США , Чен Ким , Цзиньпин Си , Дональд Трамп , КНДР
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