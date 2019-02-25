Трамп посулил Северной Корее процветание без ядерного оружия

«Председатель Ким Чен Ын, возможно, лучше других понимает, что без ядерного оружия его страна могла бы быстро стать одной из ведущих экономик мира», — говорится в сообщении.

По словам Трампа, это связано с географическим положением страны, народом КНДР и самим Кимом.

В своем микроблоге президент США также отметил роль председателя КНР Си Цзиньпина в организации встречи американского и северокорейского лидеров.

«Последнее, чего хочет Китай — это огромный арсенал ядерных вооружений по соседству. Санкции России и Китая очень помогли. Отличные отношения с председателем Кимом!» — подытожил Трамп.

Встреча Трампа и Ким Чен Ына пройдет в столице Вьетнама Ханое 27-28 февраля.

Первый саммит США — КНДР прошел в Сингапуре 12 июня 2018 года. По его итогам стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о готовности КНДР к полной денуклеаризации. В ответ США обязались предоставить Пхеньяну гарантии безопасности.