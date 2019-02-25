Авианосец США выбыл из строя на два года

Американский авианосец George H. W. Bush (CVN-77) прибыл на верфь Норфолка для планового технического обслуживания, которое продлится 28 месяцев.

Корабль уже заведен в сухой док. Объем необходимых работ оценивается в 1,3 миллиона человеко-дней — это будет самое продолжительное ТО в истории американского флота, пишет Naval Today. Для обмена опытом руководитель проекта Джефф Берчетт посетил военно-морскую верфь Пьюджет-Саунд, где проходит техническое обслуживание авианосец Nimitz.

— Предстоит много работы, учитывая то, что с 2006 года George H. W. Bush ни разу не садился на кильблоки. Это потребует общих усилий всей команды Норфлока, — рассказал Берчетт.

Список работ на авианосце не раскрывается. Известно лишь, что специалистам верфи предстоит произвести перезарядку ядерных реакторов и решить основную проблему CVN-77, связанную с его гальюнами.

George H. W. Bush — десятый и последний авианосец типа Nimitz, он построен со множеством нововведений. Уменьшена площадь "острова", надстройка оснащена новыми радарами, средствами связи и бронированными окнами. На палубе установлены усовершенствованные газоотбойники, в трюмах — полуавтоматическая система подачи авиатоплива. Главной головной болью экипажа стали впервые установленные на авианосце биотуалеты. Во время первого боевого похода в Персидский залив на корабле дважды отказывались работать все 423 унитаза. Связанные с ними проблемы возникают в среднем по 25 раз в неделю, на их устранение затрачено более 10 тысяч человеко-часов.