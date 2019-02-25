В России создали стрелковый тренажер с элементами Counter Strike

России создали стрелковый тренажер (рабочее название — «Кнут») с имитацией отдачи оружия; электронные мишени в нем созданы с учетом опыта шутеров, таких как Counter Strike.

«Стрелковый тренажер «Кнут» предназначен для привития устойчивых навыков стрельбы до профессионального уровня и поддержания полученных навыков. Реалистичность стрельбы достигается работой всех механизмов оружия и полной отдачей ствола, которая имитируется за счет электромагнитного импульса.

Электронные мишени для тренажера «Кнут» создавались с учетом опыта популярных тактических шутеров типа Counter Strike», — сообщила пресс-служба ЦНИИТОЧМАШ, где разработали тренажер, передает ТАСС.

Там добавили, что устройство может снизить время и ресурсы на стрелковую подготовку, а использование опыта шутеров поможет адаптироваться современным призывникам, имеющим игровой опыт.

Отдача в тренажере имитируется при помощи магнитных приводов и оригинальной рычажной системы, обеспечивающей увод оружия. По заверению создателей, этот увод полностью соответствует уводу при стрельбе из боевых образцов.

«Кнут» может обучать стрельбе на дальности от 100 до 700 метров из АК-74, снайперской винтовки СВД, пулеметов РПК-74 и «Печенега», гранатометов и подствольных гранатометов.

Тренажер позволяет вести стрельбу лежа, с колена и стоя по неподвижным и движущимся целям. Отмечается, что обучение соответствует требованиям курса ВС России по подготовке стрельбы из стрелкового оружия. Курс рассчитан на 10-12 занятий по 15 минут в день.

Производитель уточнил, что за счет применения новых материалов и типовых решений стоимость устройства удалось снизить по сравнению с предыдущим образцом в шесть раз.