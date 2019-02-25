Армия США отказалась от брони из комиксов

Американские военные забраковали перспективную легкую броню для спецназовцев TALOS. После пяти лет разработки и 80 миллионов потраченных долларов снаряжение бойца осталось набором разрозненных подсистем, не желающих взаимодействовать друг с другом.

— Прототип не подходит для работы в условиях ближнего боя. У нас нет намерения демонстрировать TALOS Mk 5 в настоящий момент, — заявил Task & Purpose представитель командования Сил специальных операций США (SOCOM) лейтенант Филипп Читти.

Снаряжение TALOS задумывалось как реализация идеи фантаста Роберта Хайнлайна — самоуправляемая броня, которую солдат носит, как обычную одежду — не задумываясь о том, как она работает.

— Любой корабль вы должны научиться пилотировать. Это занимает много времени: новый полный набор рефлексов, другой и искусственный способ мышления, — объяснил один из разработчиков снаряжения Джонни Рико. — Космические корабли для акробатов, которые также являются математиками. Но костюм ты просто носишь.

Первый прототип представили в 2013 году, представитель SOCOM на презентации пообещалчерез пять лет показать настоящую броню в стиле "Железного человека". Но у ее создателей не заладилось с главной идеей Хайнлайна — универсальной взаимосвязью подсистем.

— То, что получилось — сильно раздудтый экзоскелет, который, скорее всего, никогда не сойдет со стартовой площадки, — заметил изданию представитель ВМС США.

Разработчики продолжат совершенствовать отдельные элементы TALOS: легкую полиэтиленовую броню, системы теплового баланса и стабилизации стрелкового оружия, пневматические усилители лодыжек и коленей, — но от идеи собрать их вместе они отказались.