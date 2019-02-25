Очередной провал: новейший КрАЗ-7634НЕ опозорился на военных учениях

Широко рекламировавшийся на недавней выставке IDEX-2019 в Абу-Даби украинский автомобиль КрАЗ-7634НЕ оказался крайне ненадежным.

Фото поломок КрАЗ-7634 додаються: pic.twitter.com/gqFBPq4hWK— Хлопак з мілітарного (@milhlopak) 24 февраля 2019 г. Как сообщают источники на Украине, вездеход, предназначенный для установки на него ракетных комплексов "Нептун" и "Ольха", "посыпался" на недавних учениях сил ПВО.

КрАЗ со смонтированной на нем радиолокационной станцией Аmber-1800 должен был самостоятельно совершить марш на полигон. Однако после того как "гордость украинского автопрома" преодолела чуть более 200 км, из-за многочисленных поломок пришлось остановиться. Остальное расстояние до района учений машину уже тянули на буксире.

В начале января представители автопредприятия на своем корпоративном сайте радостно сообщили, что сделали украинским военным подарок в виде этого полноприводного шасси. По всей видимости, была отгружена машина как раз для монтажа этой РЛС.

На КрАЗ-7634НЕ с колесной формулы 8х8, по заверениям разработчиков, могут монтироваться системы массой до 27 т. На автомобиле установлен дизельный двигатель мощностью 460 л.с. с автоматической коробкой передач.

Как предполагается, он станет базой для реактивных систем залпового огня "Ольха", противокорабельных комплексов "Нептун" и др. Однако случившееся показывает, что это шасси еще очень "сырое" и требует дальнейшей длительной доводки.