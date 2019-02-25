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Новейший патрульный корабль «Василий Быков» провёл стрельбы в Чёрном море 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новейший патрульный корабль «Василий Быков» Черноморского флота (ЧФ) провёл артиллерийские стрельбы на полигонах боевой подготовки.
«В ходе практических занятий экипаж корабля успешно поразил все надводные и воздушные цели, а также провел корабельные учения по радиоэлектронной борьбе», — приводит Интерфакс слова представителя ЧФ капитана второго ранга Алексея Рулева.
20 декабря сообщалось, что в состав Черноморского флота вошли головной корабль проекта 22160 «Василий Быков» и спасательное буксирное судно «Капитан Гурьев».
Ранее «Новый Севастополь» сообщал об испытаниях корабля «Василий Быков».
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Армия , Войска , Василий Быков , Алексей Рулев , Интерфакс
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