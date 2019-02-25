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Минобороны потребовало снизить цену на «Ночного охотника» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
В министерстве обороны России рассчитывают, что холдинг «Вертолеты России» пересмотрит стоимость модернизированного ударного вертолета Ми-28НМ.
«При подготовке очередного контракта на поставку в войска вертолетов Ми-28НМ мы действительно столкнулись, на наш взгляд, с завышенной стоимостью этих машин холдингом "Вертолеты России», — заявил «Интерфаксу» начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.
Он отметил, что военные руководствуются жесткими требованиями к рачительному расходованию средств госбюджета на закупки вооружений.
По словам Гуляева, российское военное ведомство неоднократно обращалось к руководству «Вертолетов России» с предложением пересмотреть ценовую политику с учетом значительных объемов закупаемой серии.
«Надеемся, что руководство холдинга подойдет к решению данного вопроса по-государственному, а не только с позиции коммерческого интереса», — сказал генерал.
На прошлой неделе сообщалось, что Минобороны России приняло решение отказаться от серийной закупки новых ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник» из-за слишком высокой цены.
Ранее неоднократно сообщалось о том, какие новшества появятся у «Ночного охотника» в версии Ми-28НМ. Так, велись работы по увеличению дальности обнаружения объектов оптико-электронной системой вертолета, также тестировался бортовой комплекс с искусственным интеллектом. Сообщалось, что Ми-28НМ может стать основным ударным вертолетом России на всю обозримую перспективу.
Впервые Ми-28НМ показали на выставке «Армия-2018».
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Армия , Оружие , Министерство обороны , АО "Вертолеты России" , Интерфакс
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