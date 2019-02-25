Минобороны потребовало снизить цену на «Ночного охотника»

«При подготовке очередного контракта на поставку в войска вертолетов Ми-28НМ мы действительно столкнулись, на наш взгляд, с завышенной стоимостью этих машин холдингом "Вертолеты России», — заявил «Интерфаксу» начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил России генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.

Он отметил, что военные руководствуются жесткими требованиями к рачительному расходованию средств госбюджета на закупки вооружений.

По словам Гуляева, российское военное ведомство неоднократно обращалось к руководству «Вертолетов России» с предложением пересмотреть ценовую политику с учетом значительных объемов закупаемой серии.

«Надеемся, что руководство холдинга подойдет к решению данного вопроса по-государственному, а не только с позиции коммерческого интереса», — сказал генерал.

На прошлой неделе сообщалось, что Минобороны России приняло решение отказаться от серийной закупки новых ударных вертолетов Ми-28НМ «Ночной охотник» из-за слишком высокой цены.

Ранее неоднократно сообщалось о том, какие новшества появятся у «Ночного охотника» в версии Ми-28НМ. Так, велись работы по увеличению дальности обнаружения объектов оптико-электронной системой вертолета, также тестировался бортовой комплекс с искусственным интеллектом. Сообщалось, что Ми-28НМ может стать основным ударным вертолетом России на всю обозримую перспективу.

Впервые Ми-28НМ показали на выставке «Армия-2018».