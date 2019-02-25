В России испытали комплекс для поиска источника радиопомех

Пеленгационный комплекс, который будет находить источник радиопомех и обеспечивать тем самым стабильную работу радиоэлектронных средств, прошел натуриспытания. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе РТИ.

"Специалисты РТИ завершили натурные испытания пеленгационного комплекса, который позволит решить проблемы анализа электромагнитной обстановки, поиска источников радиопомех и упростит задачу обеспечения устойчивой работы радиоэлектронных средств", — сказали в холдинге, отметив, что это первое подобное устройство, которое будет создано в России.

Как пояснили в пресс-службе, комплекс позволяет проводить анализ электромагнитной обстановки на фоне излучения мощного радиопередающего устройства, устанавливать факты воздействия радиопомех, определять их характеристики и местоположение.

Согласно разработчикам, пеленгатор, в том числе, обеспечит устойчивую работу научных радаров РАН , вычленяя источники радиопомех, которые могут искажать получаемую информацию.

В РТИ отметили, что разработка может применяться как в гражданской, так и в военной сфере.