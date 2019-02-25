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В России испытали комплекс для поиска источника радиопомех 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пеленгационный комплекс, который будет находить источник радиопомех и обеспечивать тем самым стабильную работу радиоэлектронных средств, прошел натуриспытания. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе РТИ.
"Специалисты РТИ завершили натурные испытания пеленгационного комплекса, который позволит решить проблемы анализа электромагнитной обстановки, поиска источников радиопомех и упростит задачу обеспечения устойчивой работы радиоэлектронных средств", — сказали в холдинге, отметив, что это первое подобное устройство, которое будет создано в России.
Как пояснили в пресс-службе, комплекс позволяет проводить анализ электромагнитной обстановки на фоне излучения мощного радиопередающего устройства, устанавливать факты воздействия радиопомех, определять их характеристики и местоположение.
Согласно разработчикам, пеленгатор, в том числе, обеспечит устойчивую работу научных радаров РАН, вычленяя источники радиопомех, которые могут искажать получаемую информацию.
В РТИ отметили, что разработка может применяться как в гражданской, так и в военной сфере.
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Комментарии
Армия , Оружие , РТИ , РАН
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