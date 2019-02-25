Американский эсминец Donald Cook вошел в порт Одессы

Эсминец США USS Donald Cook (DDG75) этим утром вошел в порт Одессы. По предварительной информации американские моряки пробудут в городе три дня — до 27 февраля, сообщает новостной портал «Думская».

Ранее были опубликованы фотографии эсминца, во время прохождения им через пролив Босфор в Черное море.

Командование шестого флота США сообщает, что эсминец прибыл для проведения операции по «обеспечению безопасности на море и повышения стабильности в регионе».

Экипаж USS Donald Cook уже успел принять участие в совместных маневрах с фрегатом TCG Fatih (F242) военно-морских сил Турецкой Республики.

Это уже второй заход эсминца в Черное море в этом году. Как и в прошлый раз за эскадренным миноносцем установлено наблюдение силами Черноморского флота РФ.

USS Donald Cook (DDG75) относится к типу эсминцев класса Arleigh Burke. Водоизмещение судна около девяти тысяч тонн, а скорость 32 узла. Боевой корабль вооружен крылатыми ракетами Tomahawk.