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Американский эсминец Donald Cook вошел в порт Одессы 

ТК «Звезда» 38 минут назад
Фото: dumskaya.net
Эсминец США USS Donald Cook (DDG75) этим утром вошел в порт Одессы. По предварительной информации американские моряки пробудут в городе три дня — до 27 февраля, сообщает новостной портал «Думская».
Ранее были опубликованы фотографии эсминца, во время прохождения им через пролив Босфор в Черное море.
Командование шестого флота США сообщает, что эсминец прибыл для проведения операции по «обеспечению безопасности на море и повышения стабильности в регионе».
Экипаж USS Donald Cook уже успел принять участие в совместных маневрах с фрегатом TCG Fatih (F242) военно-морских сил Турецкой Республики.
Это уже второй заход эсминца в Черное море в этом году. Как и в прошлый раз за эскадренным миноносцем установлено наблюдение силами Черноморского флота РФ.
USS Donald Cook (DDG75) относится к типу эсминцев класса Arleigh Burke. Водоизмещение судна около девяти тысяч тонн, а скорость 32 узла. Боевой корабль вооружен крылатыми ракетами Tomahawk.
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