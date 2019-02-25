Бывший замглавы Пентагона: США могут разместить крылатые ракеты в Европе

США вряд ли пойдут на размещение ядерных боеголовок в Европе, но могут разместить там крылатые ракеты, чтобы убедить Россию вернуться в рамки договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает старший директор "Центра дипломатии и глобального взаимодействия Пенн Байден" Брайан Маккеон.

"Я сомневаюсь, что Соединенные Штаты будут стремиться к ядерному варианту. В случае с наземными системами, полагаю, это будут неядерные системы… У США есть другие варианты, которые не обязательно подразумевают крылатые ракеты наземного базирования. Но США могут сделать свой выбор в пользу этого в качестве контрмеры, чтобы попытаться убедить Россию поступить благоразумно и спасти договор", — сказал он РИА Новости.

Маккеон с 2014 по 2017 годы работал первым помощником замминистра обороны США, а последние семь месяцев президентства Барака Обамы был и.о.замминистра.

По его словам, в годы его работы в Пентагоне там превалировал подход, что США не обязательно иметь такие же виды вооружений, что и России для обеспечения своего военного преимущества.

"У США есть варианты систем морского и воздушного базирования, которые могут представлять серьезную угрозу российским объектам", — сказал Маккеон.

В целом, по его мнению, прекращение действия договора позволит России разворачивать ракеты 9М729, которые могут представлять угрозу для Западной Европы и размещенным там силам США.

"В целом, думаю, что это развитие событий не будет способствовать безопасности в Европе", — сказал Маккеон.

По его словам, ответом может стать анонсированная Пентагоном ракета морского базирования.

"Министерство обороны в своей ядерной доктрине объявило, что оно планирует разрабатывать крылатую ракету морского базирования, которая может быть оснащена ядерным зарядом. Думаю, она предназначена отчасти в противовес российской ракете", — сказал собеседник агентства.

Ранее заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон заявляла, что вопрос размещения в Европе ракет, ранее запрещенных договором РСМД, будет решаться Пентагоном только по итогам консультаций с партнерами.

В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не планирует размещать в Европе новое ядерное вооружение.

Президент РФ Владимир Путин в среду в послании Федеральному собранию обвинил Вашингтон в нарушении ДРСМД и сообщил, что в случае размещения американских крылатых ракет в Европе Россия даст адекватный и асимметричный ответ. Таким ответом он назвал ракетный комплекс "Авангард".

США в начале февраля объявили о начале процедуры выхода из ДРСМД, что означает, что через полгода они выйдут из договора. Вашингтон считает, что дальность ракеты 9М729 превышает допустимую и требует, чтобы Россия уничтожила все ракеты этого типа и пусковые установки. Это является условием сохранения договора.

Москва отвергла обвинения в нарушении, а также отказалась выполнить требования Вашингтона. В свою очередь, российская сторона обвинила США в нарушении договора. Вопросы Москвы вызывают универсальные пусковые установки Мk-41, которые, по мнению РФ, могут служить доля запуска крылатых ракет Tomahawk; ракеты-мишени, аналогичные по характеристикам баллистическим ракетам наземного базирования средней и меньшей дальности; ударные беспилотные летательные аппараты, подпадающие по характеристикам под определение "крылатая ракета наземного базирования".