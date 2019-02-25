Самолёт-разведчик США совершит полёт над территорией России

Самолёт-разведчик Boeing OC-135B проведёт над территорией России ещё наблюдательный полет в период с 25 февраля по 2 марта в рамках Договора по открытому небу.

«В период с 25 февраля по 2 марта в рамках реализации того же международного договора по Открытому небу совместная миссия США и Великобритании выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на американском самолёте наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый)», — говорится в сообщении издания Минобороны России «Красная Звезда».

Отмечается, что на борту будут находиться российские специалисты, контролирующие соблюдение процесса в рамках договора.

Ранее сообщалось, что самолёт ВВС США Boeing OC-135B пролетел над территорией России в рамках Договора по открытому небу.