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Самолёт-разведчик США совершит полёт над территорией России 

RT на русском 1 час назад
Фото: flickr.com / Airwolfhound
Самолёт-разведчик Boeing OC-135B проведёт над территорией России ещё наблюдательный полет в период с 25 февраля по 2 марта в рамках Договора по открытому небу.
«В период с 25 февраля по 2 марта в рамках реализации того же международного договора по Открытому небу совместная миссия США и Великобритании выполнит наблюдательный полёт над территорией Российской Федерации на американском самолёте наблюдения ОС-135Б с аэродрома Хабаровск (Новый)», — говорится в сообщении издания Минобороны России «Красная Звезда».
Отмечается, что на борту будут находиться российские специалисты, контролирующие соблюдение процесса в рамках договора.
Ранее сообщалось, что самолёт ВВС США Boeing OC-135B пролетел над территорией России в рамках Договора по открытому небу.
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Армия , Войска , Оружие , Министерство обороны , Boeing , США
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