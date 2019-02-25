Страны Ближнего Востока заинтересовались морским «Панцирем-МЕ»

Страны Ближнего Востока проявили интерес к морской версии зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Панцирь-МЕ".

Новый комплекс имеет хорошие рыночные перспективы, считает директор по международному сотрудничеству и региональной политике Госкорпорации Ростех Виктор Кладов. Он отметил, что адаптированная для моря версия "Панцирь-С1" интересна не только ближневосточным странам, сообщает ТАСС . Однако пока рано говорить о конкретных договоренностях. Сам комплекс продемонстирировали всего несколько дней назад.

"Панцирь-МЕ" впервые представили на международной военно-технической выставке IDEX-2019 в Абу-Даби. А чуть ранее стало известно, что морская версия зенитного ракетно-артиллерийского комплекса подойдет для всех типов боевых кораблей, начиная от ракетного катера и заканчивая авианосцем.

"Панцирь-МЕ" предназначен для защиты корабля от средств воздушного нападения противника. Комплекс включает в себя один командный и четыре боевых модуля. Они располагаются в зависимости от класса и компоновки корабля.