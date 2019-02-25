Истребители РФ трижды поднимались на перехват нарушителей

Российские истребители трижды за неделю поднимались в воздух на перехват нарушителей. Они не допустили нарушения государственной границы РФ

В небо поднимались экипажи из состава дежурных по противовоздушной обороне, пишет официальный орган Минобороны РФ газета "Красная звезда". "РГ" уже рассказывала об одном из этих случаев за прошедшую неделю. Противолодочный самолет Военно-морских сил США Boeing P-8A Poseidon с бортовым номером 168764 провел разведку в районе Черного моря.

Неделю ранее вблизи Крымского полуострова заметили сразу два воздушных разведчика: самолет-разведчик RC-135V и беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk. У границ Калининградской области летал самолет радиоэлектронной разведки Военно-воздушных сил Швеции GIV SP.

По данным Минобороны РФ, в прошлом году российские военные сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов, из них более одной тысячи — самолеты-разведчики.

Что касается прошедшей недели, то у границ России вели воздушную разведку 15 летательных аппаратов зарубежных стран. Ни одного нарушения госграницы РФ не допустили.