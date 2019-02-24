Американский самолет провел разведку вблизи Крыма

Самолет ВМС США провел разведку в районе Керченского пролива и Севастополя . Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

Патрульное противолодочное судно P-8A Poseidon с бортовым номером 168848 взлетело с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия в 16:25 мск. Boeing пересек воздушное пространство Болгарии и в 17:45 начал разведывательный полет в районе Керченского пролива на расстоянии 125 километров от Крымского моста.

В 20:35 по московскому времени P-8A Poseidon был замечен вблизи южного побережья полуострова. На опубликованной карте видно, что маршрут воздушного судна пролегал в районе Севастополя.

Самолет курсировал в указанном районе около трех часов и несколько раз облетел южные границы Крыма.

В последнее время активность зарубежных самолетов-разведчиков у Черноморского побережья России значительно увеличилась. Так, на этой неделе американские летательные аппараты неоднократно замечали вблизи Крыма.

Минобороны обратило внимание на усилившуюся разведывательную активность Вашингтона. Ведомство призвало США отказаться от подобных операций, однако Пентагон ответил на это отказом.