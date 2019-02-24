Президент Эстонии предложила усилить армии ЕС 

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что европейские государства должны выделять 2% ВВП на оборону, чтобы их армии становились сильнее.
«Мы должны учитывать, что всегда находятся государства, не заинтересованные в пути мирного сосуществования. Они руководствуются принципом "всё достанется сильнейшему”», — сказала Кальюлайд.
Она отметила, что государство помогает другим странам в решении их проблем. По её словам, в мире есть «злые государства», но ни одному из них не удалось добиться успеха, которого добилась Эстония, передаёт «Интерфакс — АВН».
«История успеха Эстонии является для многих примером и источником надежды», — подчеркнула президент.
Как ранее писал News.ru, количество и характер оборонных расходов Эстонии могут говорить о подготовке страны к войне, заявил глава отдела оборонных инвестиций Минобороны Кусти Сальм. Политик считает, что стране важно получить «как можно больше боеприпасов, оружия и средств связи», чтобы рационально потратить все вложенные средства. Однако он не уточнил, с кем собирается воевать республика.