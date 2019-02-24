Российские мотострелки отработали бой с беспилотниками

Мотострелковые подразделения ВС РФ при поддержке бронетехники уничтожили боевые беспилотники условного противника во время экспериментальных учений в Воронежской области . Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.

Как сообщило ведомство, учения проходили в несколько этапов. Мотострелки заманили передовые дозоры в западню и накрыли их артиллерийским огнем. Неприятель поднял в воздух беспилотники, которые должны были найти и уничтожить командный пункт.

Подразделения химзащиты прикрыли мобильный штаб дымовой завесой, а специалисты радиоэлектронной борьбы блокировали каналы управления дронами.

После этого мотострелки из ручного оружия и пушек БТР-82А сбили несколько аппаратов.

Во время этих учений было также отработано отражение атаки на штаб. В роли нападавших выступили бойцы тамбовского спецназа.

Учения проходили в течение недели. В них приняли участие около двух тысяч военнослужащих и более 300 единиц военной техники.