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Российские мотострелки отработали бой с беспилотниками 

360tv.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мотострелковые подразделения ВС РФ при поддержке бронетехники уничтожили боевые беспилотники условного противника во время экспериментальных учений в Воронежской области. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа.
Как сообщило ведомство, учения проходили в несколько этапов. Мотострелки заманили передовые дозоры в западню и накрыли их артиллерийским огнем. Неприятель поднял в воздух беспилотники, которые должны были найти и уничтожить командный пункт.
Подразделения химзащиты прикрыли мобильный штаб дымовой завесой, а специалисты радиоэлектронной борьбы блокировали каналы управления дронами.
После этого мотострелки из ручного оружия и пушек БТР-82А сбили несколько аппаратов.
Во время этих учений было также отработано отражение атаки на штаб. В роли нападавших выступили бойцы тамбовского спецназа.
Учения проходили в течение недели. В них приняли участие около двух тысяч военнослужащих и более 300 единиц военной техники.
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Армия , Оружие , Воронежская Область
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