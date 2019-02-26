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В Индии объяснили бомбардировку в пакистанской части Кашмира 

ТАСС + ещё 20 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Удар индийских военно-воздушных сил по лагерю боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в подконтрольной Пакистану части Кашмира был мерой по защите Индии. Об этом во вторник заявил индийский министр развития человеческих ресурсов Пракаш Джавадекар.
"Это был необходимый шаг для защиты страны. Премьер-министр Нарендра Моди дал вооруженным силам свободу действий", — приводит его слова агентство Reuters.
Ранее телеканал NDTV сообщил, что 12 самолетов ВВС Индии Mirage-2000 сбросили на лагерь боевиков несколько бомб массой по тонне каждая и полностью его разрушили. Пакистанская сторона до этого сообщила, что индийские самолеты лишь пересекли линию контроля, разделяющую стороны в Кашмире.
Ситуация в Джамму и Кашмире — единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. Территория древнего княжества Кашмир — предмет спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля.
В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели постоянно обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан отвергает эти обвинения.
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Комментарии
Армия , В мире , Нарендра Моди , Reuters , Пакистан
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