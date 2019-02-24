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Натовцы оказались легкой добычей для мошенников 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Центр стратегических коммуникаций НАТО (StratCom) в докладе Конгрессу США указал на серьезную неподготовленность солдат альянса к противостоянию с кибер-мошенниками. Газета Daily Telegraph опубликовала результаты исследования, которое провели сотрудники StratCom из центра в Риге.
Эксперты использовали весь арсенал кибер-преступников — изучали открытую информацию о "жертвах", пользовались поддельными учетными записями, фейковыми аккаунтами в соцсетях и прочим.
В ряде случаев эксперимент позволил получить точные места дислокации нескольких батальонов, данные о их перемещении, фото секретной техники и оборудования, даты активных фаз маневров, имена всех военнослужащих в нескольких подразделениях, а также телефоны и адреса электронной почты некоторых из них.
Более того, ложные сообщения в социальных сетях заставили ряд военнослужащих оставить позиции. О некоторых солдатах удалось узнать то, что позволило их шантажировать.
Эксперты StratCom указали, что Instagram чаще всего позволяет получать данные и района учений, а Facebook облегчает сбор личной информации о сослуживцах и командирах. Twitter не очень популярен среди военных.
Авторы доклады указывают, что найденные уязвимости соцсетей будут сохраняться еще много лет.
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Комментарии
Армия , В мире , Конгресс США , НАТО , Daily Telegraph
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