Натовцы оказались легкой добычей для мошенников

Эксперты использовали весь арсенал кибер-преступников — изучали открытую информацию о "жертвах", пользовались поддельными учетными записями, фейковыми аккаунтами в соцсетях и прочим.

В ряде случаев эксперимент позволил получить точные места дислокации нескольких батальонов, данные о их перемещении, фото секретной техники и оборудования, даты активных фаз маневров, имена всех военнослужащих в нескольких подразделениях, а также телефоны и адреса электронной почты некоторых из них.

Более того, ложные сообщения в социальных сетях заставили ряд военнослужащих оставить позиции. О некоторых солдатах удалось узнать то, что позволило их шантажировать.

Эксперты StratCom указали, что Instagram чаще всего позволяет получать данные и района учений, а Facebook облегчает сбор личной информации о сослуживцах и командирах. Twitter не очень популярен среди военных.

Авторы доклады указывают, что найденные уязвимости соцсетей будут сохраняться еще много лет.