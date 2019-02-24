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Иран впервые запустил крылатую ракету c подлодки с большой глубины 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВМС Ирана впервые запустили крылатую ракету с подводной лодки класса "Гадир" из подводного положения, говорится в заявлении на сайте армии ИРИ.
"В третий день учений "Велаят-97" подводная лодка класса "Гадир" военно-морских сил Ирана успешно запустила крылатую ракету. Поскольку ракеты, запускаемые с подводных лодок, имеют ограниченную дальность действия, и подводная лодка может быть замечена противником во время запуска, иранские эксперты из ВМФ и министерства обороны впервые настроили запуск крылатой ракеты по вражеской цели с большой глубины", — говорится в тексте заявления.
Армия Ирана также сообщила, что другие подводные лодки ВМС Ирана, в числе которых лодки класса "Тарек" и "Фатех", также способны к пуску ракет из подводного положения по наводным целям.
Масштабные учения "Велаят-97" военно-морских сил армии Ирана начались в Ормузском проливе в пятницу и продлятся до воскресенья. По словам командующего военно-морскими силами армии Ирана Хоссейна Ханзади, площадь проведения маневров, которые пройдут в районе Ормузского пролива, в прибрежной полосе Мекран, Оманском заливе, а также части Индийского океана, составит два миллиона квадратных километров.
Сами же учения делятся на четыре этапа, один из которых подразумевает отработку действий в условиях реальной войны на море, сообщил командующий, отметив, что в ходе учений будут задействованы боевые корабли, подводные лодки, авиация, а также будут проведены запуски ракет.
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Комментарии
Армия , В мире , Оружие , Министерство обороны , Иран
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