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В Бурятии стартовала военная хоккейная лига ВВО 

ТК «Звезда» 47 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
За первое место в борьбу вступили пять команд состоящих из военнослужащих воинских частей и соединений общевойскового объединения, дислоцированного в республике.
В Республике Бурятия стартовала Улан-Удэнская военная хоккейная лига Восточного военного округа.
За первое место в борьбу вступили пять команд состоящих из военнослужащих воинских частей и соединений общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия.
Отборочные игры пройдут на хоккейных площадках соединений и спортивного комплекса «УСКА» объединения в поселке Сосновый Бор.
По итогам первой встречи на льду спортивного комплекса «УСКА» команда танкового соединения «Тацинец» занимает лидирующую строчку.
Стоит отметить, что завершающая игра двух сильнейших хоккейных команд, вышедших в финал, состоится в середине марта текущего года.
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