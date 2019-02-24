В Бурятии стартовала военная хоккейная лига ВВО 

За первое место в борьбу вступили пять команд состоящих из военнослужащих воинских частей и соединений общевойскового объединения, дислоцированного в республике.
В Республике Бурятия стартовала Улан-Удэнская военная хоккейная лига Восточного военного округа.
За первое место в борьбу вступили пять команд состоящих из военнослужащих воинских частей и соединений общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия.
Отборочные игры пройдут на хоккейных площадках соединений и спортивного комплекса «УСКА» объединения в поселке Сосновый Бор.
По итогам первой встречи на льду спортивного комплекса «УСКА» команда танкового соединения «Тацинец» занимает лидирующую строчку.
Стоит отметить, что завершающая игра двух сильнейших хоккейных команд, вышедших в финал, состоится в середине марта текущего года.