В Бурятии стартовала военная хоккейная лига ВВО

За первое место в борьбу вступили пять команд состоящих из военнослужащих воинских частей и соединений общевойскового объединения, дислоцированного в республике.

В Республике Бурятия стартовала Улан-Удэнская военная хоккейная лига Восточного военного округа.

За первое место в борьбу вступили пять команд состоящих из военнослужащих воинских частей и соединений общевойскового объединения, дислоцированного в Республике Бурятия.

Отборочные игры пройдут на хоккейных площадках соединений и спортивного комплекса «УСКА» объединения в поселке Сосновый Бор.

По итогам первой встречи на льду спортивного комплекса «УСКА» команда танкового соединения «Тацинец» занимает лидирующую строчку.

Стоит отметить, что завершающая игра двух сильнейших хоккейных команд, вышедших в финал, состоится в середине марта текущего года.