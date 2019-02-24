Государственный телеканал "Россия-1" (входит во ВГТРК) в программе "Вести недели" назвал военные центры принятия решений в США, которые могут стать целями для ракет "Циркон" в случае угрозы применения Вашингтоном ракет по России.
Этими целями названо здание Пентагона в Вашингтоне, в котором расположены высшие органы управления вооруженными силами и комитет начальников штабов, Кэпмп-Дэвид — правительственный пункт управления, Форт-Ритчи (штат Мэриленд) — пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов. Эти три объекта расположены на Восточном побережье США. На Западном побережье Соединенных Штатов названы Мак-Клеллан (штат Калифорния) — управление стратегическими наступательными силами и Джим-Крик (штат Вашингтон) — пункт управления ядерными силами.
Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что создаваемая в России гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 махов и дальность полета более тысячи километров, ей будут вооружены надводные и подводные корабли, как перспективные, так и строящиеся.
Такие ракеты, в случае угрозы России, будут применяться по центрам принятия решений в США, откуда управляются системы ПРО в Европе. Как известно, в пусковых установках системы ПРО США в Европе потенциально могут быть размещены ракеты малой и средней дальности для удара по территории России.
Речь идет о том, что ранее США в рамках создания ПРО в Европе разместили в Румынии установки Mk41, аналогичные системы развертываются в Польше. Эти установки приспособлены для запуска крылатых ракет Tomahawk.
"Если мы (Россия), ничего не нарушая и никого не беспокоя, размещаем просто в океанах наши подлодки с пусковыми установками ракет "Циркон" — по сорок штук на каждой субмарине, то в зоне досягаемости российского гиперзвукового оружия тут же оказываются те самые центры принятия решений, о которых говорил Путин… Наши лодки — за пределами исключительной экономической зоны США шириной в 200 миль. 200 миль — это 370 километров. Ставим спокойно на расстоянии в 400 км от берега. Все эти центры принятия решений от берега тоже не так далеко. Скажем, ещё 400. Итого 800. "Циркон" летит со скоростью 11 000 км в час. Если так, то на покрытие 800 километров "Циркон" затратит чуть меньше пяти минут. Задачка для школьника третьего класса. Вот оно подлётное время", — сказано в эфире "Вестей недели".
Ранее контр-адмирал в отставке Герой России кандидат технических наук Всеволод Хмыров сообщил, что корабли ВМФ РФ могут каждый сразу выпустить около 40 морских гиперзвуковых ракет "Циркон" по центрам принятия решений ВС США, которые будут гарантированно поражены. По его словам, если носитель с ракетами "Циркон" будет находиться на удалении 500 км от береговой черты, то поразить объекты в прибрежной полосе на глубине не менее 500 километров ракеты смогут за пять минут. При этом система ПРО за это время успеет только засечь их полет, но не сможет поразить.