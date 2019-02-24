ВГТРК назвала возможные цели ракеты «Циркон» на территории США

Государственный телеканал "Россия-1" (входит во ВГТРК ) в программе "Вести недели" назвал военные центры принятия решений в США , которые могут стать целями для ракет "Циркон" в случае угрозы применения Вашингтоном ракет по России

Этими целями названо здание Пентагона в Вашингтоне, в котором расположены высшие органы управления вооруженными силами и комитет начальников штабов, Кэпмп-Дэвид — правительственный пункт управления, Форт-Ритчи (штат Мэриленд) — пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов . Эти три объекта расположены на Восточном побережье США. На Западном побережье Соединенных Штатов названы Мак-Клеллан (штат Калифорния) — управление стратегическими наступательными силами и Джим-Крик (штат Вашингтон) — пункт управления ядерными силами.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию сообщил, что создаваемая в России гиперзвуковая морская ракета "Циркон" будет иметь скорость 9 махов и дальность полета более тысячи километров, ей будут вооружены надводные и подводные корабли, как перспективные, так и строящиеся.

Такие ракеты, в случае угрозы России, будут применяться по центрам принятия решений в США, откуда управляются системы ПРО в Европе. Как известно, в пусковых установках системы ПРО США в Европе потенциально могут быть размещены ракеты малой и средней дальности для удара по территории России.

Речь идет о том, что ранее США в рамках создания ПРО в Европе разместили в Румынии установки Mk41, аналогичные системы развертываются в Польше. Эти установки приспособлены для запуска крылатых ракет Tomahawk.

"Если мы (Россия), ничего не нарушая и никого не беспокоя, размещаем просто в океанах наши подлодки с пусковыми установками ракет "Циркон" — по сорок штук на каждой субмарине, то в зоне досягаемости российского гиперзвукового оружия тут же оказываются те самые центры принятия решений, о которых говорил Путин… Наши лодки — за пределами исключительной экономической зоны США шириной в 200 миль. 200 миль — это 370 километров. Ставим спокойно на расстоянии в 400 км от берега. Все эти центры принятия решений от берега тоже не так далеко. Скажем, ещё 400. Итого 800. "Циркон" летит со скоростью 11 000 км в час. Если так, то на покрытие 800 километров "Циркон" затратит чуть меньше пяти минут. Задачка для школьника третьего класса. Вот оно подлётное время", — сказано в эфире "Вестей недели".