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Опубликовано первое фото модернизированного танка Abrams 

РИА Новости + ещё 4 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Defence Blog опубликовало первое фото новейшей модификации танка Abrams, модель M1A2C.
По данным издания, снимок был сделан на испытательном полигоне США в Юме, где боевая машина проходит завершающую стадию испытаний.
Отмечается, что в новейшей версии танка должен быть исправлен ряд недостатков, связанных с его габаритами и мощностью. Кроме того, боевая машина получит защиту от самодельных взрывных устройств.
Танк также получит систему Trophy, которая должна повысить защиту машины от гранатометных выстрелов и противотанковых управляемых ракет.
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Армия , Оружие , США , Юма
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