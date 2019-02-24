Опубликовано первое фото модернизированного танка Abrams

Defence Blog опубликовало первое фото новейшей модификации танка Abrams, модель M1A2C.

Отмечается, что в новейшей версии танка должен быть исправлен ряд недостатков, связанных с его габаритами и мощностью. Кроме того, боевая машина получит защиту от самодельных взрывных устройств.

Танк также получит систему Trophy, которая должна повысить защиту машины от гранатометных выстрелов и противотанковых управляемых ракет.