Defence Blog опубликовало первое фото новейшей модификации танка Abrams, модель M1A2C.
По данным издания, снимок был сделан на испытательном полигоне США в Юме, где боевая машина проходит завершающую стадию испытаний.
M1A2C with TROPHY APS at YPG pic.twitter.com/AgCtwyXLrQ— 笑脸男人 (@lfx160219) 22 февраля 2019 г.
Отмечается, что в новейшей версии танка должен быть исправлен ряд недостатков, связанных с его габаритами и мощностью. Кроме того, боевая машина получит защиту от самодельных взрывных устройств.
Танк также получит систему Trophy, которая должна повысить защиту машины от гранатометных выстрелов и противотанковых управляемых ракет.