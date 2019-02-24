Более 60 венесуэльских военных попросили убежища в Колумбии

Глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо сообщил в субботу, что за день более 60 венесуэльских военнослужащих попросили убежища в стране.

"К нам пришли более 60 венесуэльских военных, которые попросили об убежище на территории страны", — заявил Ольмеса Трухильо не пресс-конференции в городе Кукута.

По его словам, есть определенная процедура, которую теперь предстоит пройти этим людям.

Ранее депутат оппозиционного венесуэльского парламента Хуан Андрес Мехиа говорил, что более 20 чиновников и военных за день перешли на сторону Хуана Гуаидо, провозгласившего себя временным президентом страны.