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Более 60 венесуэльских военных попросили убежища в Колумбии 

РИА Новости + ещё 1
Фото: © REUTERS / Miraflores Palace
Глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо сообщил в субботу, что за день более 60 венесуэльских военнослужащих попросили убежища в стране.
"К нам пришли более 60 венесуэльских военных, которые попросили об убежище на территории страны", — заявил Ольмеса Трухильо не пресс-конференции в городе Кукута.
По его словам, есть определенная процедура, которую теперь предстоит пройти этим людям.
Ранее депутат оппозиционного венесуэльского парламента Хуан Андрес Мехиа говорил, что более 20 чиновников и военных за день перешли на сторону Хуана Гуаидо, провозгласившего себя временным президентом страны.
Спикер национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран, в том числе более 20 европейских, заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
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Комментарии1
Армия , В мире , Николас Мадуро , МИД , Колумбия
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