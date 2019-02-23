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В США оценили российскую «торпеду апокалипсиса» 

Lenta.ru 13 минут назад
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Ядерный подводный беспилотный аппарат «Посейдон», испытания которого ранее показало российское Минобороны, скорее всего, предназначен не для нанесения первого удара по противнику, а для ответного удара в случае ядерного нападения на Россию. Об этом пишет The Popular Mechanics.
На Западе разгадали цель российского «Посейдона»
Как отмечает издание, российская «торпеда апокалипсиса» слишком медленная и шумная, чтобы использоваться в качестве оружия первого удара. В то же время комбинация глубокого погружения и относительно высокой скорости делает «Посейдон» трудным для перехвата. Таким образом, остановить его будет практически невозможно, отмечает автор публикации.
«Дрон предназначен для атаки на прибрежные объекты, такие как база подводных лодок, порт или прибрежный город. Мощность боеголовки составляет две мегатонны, или 2000 килотонн. Для сравнения: мощность атомной бомбы в Хиросиме была примерно 16 килотонн», — говорится в публикации.
Как предполагает издание, тестирование «Посейдона» проходило в море на испытательной подводной лодке «Саров».
Минобороны России представило первое видео полигонных испытаний «Посейдона» 20 февраля. В июле 2018 года ведомство опубликовало видео с натурным образцом подводного беспилотника. Тогда в ролике был показан аппарат, находящийся в цеху. Работа беспилотника в воде иллюстрировалась кадрами, созданными с использованием компьютерной графики.
О разработке стратегического беспилотника «Посейдон», способного переносить ядерные боезаряды, впервые официально объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Отмечалось, что подводный аппарат будет оснащен инновационной ядерной энергоустановкой и является оружием массового поражения, способным поражать цели на воде и на берегу.
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Комментарии
Армия , Оружие , Владимир Путин , Министерство обороны , США
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