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Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: AP Photo / Fernando Llano
Военные Венесуэлы, согласно инструкциям президента Николаса Мадуро, получили приказ командования развернуть силы на границе с Колумбией, сообщается в Twitter командования.
"В исполнение инструкций главнокомандующего Мадуро наш командир Ремихьо Себальос приказал Вооруженным силам развернуть силы на границе с Колумбией, чтобы защищать мир и безопасность народа через закрытие границы", — говорится в сообщении командования ВС Венесуэлы
"Здесь никто не сдается, здесь никто не устает, сдаться — это предательство", — отмечают ВС.
В субботу, 23 февраля, оппозиция обещала начало доставки гумпомощи в Венесуэлу, причем правительство Мадуро категорически не намерено ее принимать. Президент объявил, что полностью закрывает наземную границу с Бразилией и рассматривает возможность закрытия границы с Колумбией.
Спикер национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран, в том числе более 20 европейских, заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.
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Комментарии
Армия , Войска , Латинская Америка , Николас Мадуро , Венесуэла , Колумбия
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