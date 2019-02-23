Венесуэла развернула войска на границе с Колумбией

Военные Венесуэлы , согласно инструкциям президента Николаса Мадуро , получили приказ командования развернуть силы на границе с Колумбией , сообщается в Twitter командования.

"В исполнение инструкций главнокомандующего Мадуро наш командир Ремихьо Себальос приказал Вооруженным силам развернуть силы на границе с Колумбией, чтобы защищать мир и безопасность народа через закрытие границы", — говорится в сообщении командования ВС Венесуэлы

"Здесь никто не сдается, здесь никто не устает, сдаться — это предательство", — отмечают ВС.

В субботу, 23 февраля, оппозиция обещала начало доставки гумпомощи в Венесуэлу, причем правительство Мадуро категорически не намерено ее принимать. Президент объявил, что полностью закрывает наземную границу с Бразилией и рассматривает возможность закрытия границы с Колумбией.

Спикер национальной ассамблеи Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран, в том числе более 20 европейских, заявили о его признании. Россия, Китай и ряд других стран поддержали Николаса Мадуро как легитимного президента Венесуэлы.