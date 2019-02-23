Раскрыты подробности полета американского самолета над РФ

Раскрыты подробности полета американского самолета над Россией

По данным ведомства, полет выполняется самолетом ОС-135Б с 18 по 23 февраля в рамках Договора по открытому небу. Отмечается, что воздушное судно вылетело аэродрома Хабаровск (Новый).

Как уточнили в Минобороны, российские специалисты, находящиеся на борту самолета, «будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения».

При этом в ведомстве подчеркнули, что ОС-135Б не предназначен для применения оружия, а сам самолет и установленная на нем аппаратура прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты.

Ранее в субботу сообщалось, что американский самолет пролетел над территорией России. В Пентагоне отметили, что это первая подобная разведка с ноября 2017 года, и заверили, что российская сторона знает о полете.