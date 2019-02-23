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Путин присвоил звания сотрудникам МЧС 

News.ru 31 минуту назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Президент России Владимир Путин присвоил сотрудникам МЧС звания высших офицеров и специальные звания высшего начальствующего состава.
Звание генерал-майора было присвоено замдиректора Департамента гражданской обороны и защиты населения Сергею Акатьеву.
Также глава Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны Максим Максименко и замглавы Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны Владимир Дежкин получили звание генерал-майора внутренней службы.
«Коллектив Министерства поздравляет сотрудников МЧС России с присвоением званий высших офицеров и специальных званий высшего начальствующего состава и желает успехов в дальнейшей работе», — говорится в сообщении службы.
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Армия , Максим Максименко , Владимир Путин , МЧС
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