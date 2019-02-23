Путин присвоил звания сотрудникам МЧС 

Президент России Владимир Путин присвоил сотрудникам МЧС звания высших офицеров и специальные звания высшего начальствующего состава.
Звание генерал-майора было присвоено замдиректора Департамента гражданской обороны и защиты населения Сергею Акатьеву.
Также глава Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны Максим Максименко и замглавы Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны Владимир Дежкин получили звание генерал-майора внутренней службы.
«Коллектив Министерства поздравляет сотрудников МЧС России с присвоением званий высших офицеров и специальных званий высшего начальствующего состава и желает успехов в дальнейшей работе», — говорится в сообщении службы.