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«Созданы для защиты границ и суверенитета»: Путин заявил об отсутствии в мире аналогов российских вооружений 

RT на русском 3 часа назад
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
В современном мире существует ещё немало неразрешённых конфликтов, вызовов и угроз, в связи с чем обеспечение безопасности собственных границ остаётся для России безусловным приоритетом. Об этом заявил президент Владимир Путин на праздничном концерте в честь Дня защитника Отечества. Глава государства также отметил, что перспективные образцы российских вооружений не имеют аналогов в мире. Как подчеркнули в Госдуме, все российские военные наработки созданы исключительно для обороны. При этом, по мнению экспертов, стартовавшая несколько лет назад модернизация Вооружённых сил РФ выполняется чётко по плану.
В Большом Кремлёвском дворце в Москве состоялся праздничный концерт в честь Дня защитника Отечества. Перед началом торжественного мероприятия с речью выступил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что «Россия — миролюбивое государство», которое продолжит развивать оборонный потенциал ради обеспечения собственной безопасности.
По его словам, в Москве хорошо понимают сложность и противоречивость современного мира, в котором есть «немало неразрешённых конфликтов, вызовов, угроз».
«Поэтому обеспечение безопасности России, наших граждан, остаётся для нас безусловным приоритетом… Мы будем и дальше укреплять оборонный потенциал страны, развивать и совершенствовать Вооружённые силы», — заявил Путин.
Как заметил президент, результатом системных и целенаправленных мер государства, а также итогом напряжённой работы учёных и конструкторов, оборонной промышленности стало создание современных российских вооружений, аналогов которым в мире не появится ещё долгое время.
«Вы знаете, что первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи​​​. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют и, я думаю, что ещё долго иметь не будут», — заметил Путин.
Глава государства поздравил военнослужащих и ветеранов с праздником, который уже многие десятилетия отмечается как всенародный, — с Днём защитника Отечества. По его словам, нынешнее поколение солдат, матросов и офицеров «также достойно и на совесть служит России». Он выразил благодарность Вооружённым силам РФ «за верность присяге, за достойное исполнение своего воинского долга».
«Во всех планах и решениях о будущем Вооружённых сил мы рассчитываем на офицерский корпус, на его профессионализм, опыт, волевые качества, и как Верховный главнокомандующий я всегда уверен в вас, товарищи офицеры. Ещё раз поздравляю всех военнослужащих России, ветеранов с наступающим праздником. Желаю вам, вашим родным, близким здоровья, счастья и благополучия», — заключил российский лидер.
Добавим, что во время послания Федеральному собранию 20 февраля президент затронул, в том числе, тему развития отечественного оборонно-промышленного комплекса.
В частности, он рассказал о запуске серийного производства гиперзвукового крылатого боевого блока комплекса «Авангард», испытаниях «беспрецедентной по мощности» межконтинентальной ракеты «Сармат», лазерной установки «Пересвет», ракет «Кинжал» и «Буревестник», а также подводного беспилотного аппарата «Посейдон».
Кроме того президент России впервые сообщил о гиперзвуковой ракете «Циркон», которая будет размещаться как на перспективных надводных и подводных кораблях, так и на ныне действующих.
«Скорость её полёта около девяти махов. Дальность — более тысячи километров. Ракета способна поражать как морские, так и наземные цели», — заметил глава государства.

«Армия РФ вернулась в список лучших в мире»

Российская Федерация действительно располагает самым передовым и новейшим вооружением для обороны собственного государства, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
«Российская армия не нацелена на нападение на какие-то страны. Наша армия, как и Министерство обороны, исходя из названия, предназначаются для обороны нашего государства. И именно для этого нам необходимо иметь новейшие и высокоточные средства вооружения. Мы никогда не используем расточительно денежные средства из бюджета страны», — указал депутат.
Собеседник RT подчеркнул, что все российские военные наработки направлены исключительно на собственную оборону.
«Россия создаёт новые виды вооружения для защиты своих границ, интересов и суверенитета страны. Можно, например, посмотреть на карте, где расположены базы Соединённых Штатов и какие страны являются членами НАТО. На сегодняшний момент Россия никакой угрозы никому не несёт, а защищает себя», — заметил Шерин.
В свою очередь, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов подчеркнул, что речь президента РФ не была голословной и глава государства отразил именно ту ситуацию, которая сейчас существует.
«В своё время была поставлена задача вернуть российской армии позиции одной из самых передовых и хорошо оснащённых в мире, что и было выполнено. Это было совсем недавно, всего десять лет назад, когда началась реформа и перевооружение. Были поставлены определённые задачи, всё расписано по годам. Все эти задачи выполняются», — заявил эксперт.
По его словам, модернизация Вооружённых сил проходит чётко по плану.
«Каждый раз Министерство обороны, которое является получателем новых вооружений и оборонно-промышленный комплекс, который их производит, отчитываются, что и как было сделано и сколько средств на это было потрачено. Это хорошо продуманная плановая работа, которая последовательно выполняется и контролируется», — подытожил Коновалов.
RT на русском: последние новости
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Армия , Оружие , Статьи , Иван Коновалов , Александр Шерин , Владимир Путин , Министерство обороны , Госдума , Центр стратегической конъюнктуры , НАТО , Москва
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