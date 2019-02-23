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США и Турция обсудили операции против ИГ* в Сирии 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан и министр обороны Турции Хулуси Акар обсудили в Пентагоне операции против террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии, а также обеспокоенность Анкары поддержкой США сил самообороны сирийских курдов (YPG), сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства обороны Турции.
"Министр Акар и исполняющий обязанности министра Шанахан обсудил широкий спектр вопросов, включая двустороннее сотрудничество в области обороны, операции по нанесению разгрома ИГ* в Сирии и обеспокоенность Турции тем, что США поддерживают YPG, сирийское крыло РПК (Рабочая партия Курдистана)", — говорится в заявлении.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Армия , Ближний Восток , Хулуси Акар , Пентагон , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , Анкара , Сирия , США , Турция
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