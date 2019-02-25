Что травмирует военнослужащих НАТО

Военный — не самая полезная для организма профессия. Помимо ранений и психологических травм, приобретённых в зоне боевых действий, подорвать здоровье бойца может любая мелочь. Такая, как несоответствующий заявленным характеристикам гаджет или недостаточно удобная форма. Порой сделать инвалидом может избыток тяжёлой амуниции. В День защитника Отечества News.ru разобрался, что кроме пуль и взрывов чаще всего калечит вероятных противников российских военных — военнослужащих стран Североатлантического альянса

Затычки глухоты

Американские военные завалили исками компанию 3М — производителя активных двусторонних затычек для ушей Peltor Combat Arms Earplugs, пишет издание Military Times. Эти спецберуши весят всего три грамма и, по заверениям производителя, могут работать в двух режимах. Если вставить их в уши тёмной стороной — они обеспечивают полную шумоизоляцию, но если перевернуть — бойцу будут чётко слышны команды и разговоры, но при этом затычки будут заглушать шум выстрелов и разрывов так, чтобы солдат не повредил слух.

«Сейчас есть много китайских аналогов, которые значительно дешевле, но здорово уступают по качеству — более плотный материал плохо держится в ушах», — сообщается в рекламном ролике американских тактических затычек.

Впрочем, как оказалось, американские тактические беруши недалеко ушли от дешёвых китайских аналогов. Сотни ветеранов боевых действий, пользовавшиеся тактическими затычками в Ираке Афганистане с 2003 по 2015-й годы, теперь жалуются на ухудшение слуха, звон в ушах и расстройство координации. Солдаты искренне верили, что тактические затычки могут защитить их слух от выстрелов и разрывов и активно использовали их в бою. В том числе — во время ведения миномётного и артиллерийского огня.

«Это мошенничество нанесло непоправимые раны многим американским военным. Такого позора не должно повториться», — говорится в одном из исков.

Масло в огонь подлили опубликованные в июле 2018 года Министерством юстиции США документы, согласно которым компания 3M знала, что затычки не соответствовали заявленным характеристикам, но это не помешало ей заключать контракты с Агентством по оборонной логистике Пентагона . Всего в армию США было поставлено 15 000 упаковок затычек по 50 пар в каждой. Теперь компания обязана выплатить Агентству $9,1 млн для погашения ущерба. Сколько составит сумма компенсации по поданным индивидуальным искам, пока не известно.

Скользкие ботинки и обжигающий камуфляж матросов

Качество снаряжения и используемых военнослужащими приспособлений — действительно серьёзный вопрос. Не только в боевых условиях или во время «полевых учений», но и во время штатного несения службы военнослужащий подвергает себя намного большему риску, чем среднестатистический гражданский работник. Любая мелочь может привести к серьёзным травмам и даже смерти. Впрочем, обычно проблемы у военных возникают не с дополнительными гаджетами, а с более традиционными предметами униформы и амуниции.

В январе 2018 года в распоряжении издания Navy Times оказались данные Центра морской безопасности США (Naval Safe Center, NSC) о том, что с 2010 года количество падений американских военных моряков с лестниц увеличилось в несколько раз. Если в 2009 году подобных несчастных случаев было всего 38, то уже в 2010-м их число возросло до 150. Тревогу Центр морской безопасности забил к 2016-му году, когда число несчастных случаев на флоте составляло уже в среднем около 230 в год. В основном падения приводили к ушибам, растяжениям, вывихам, реже — переломам конечностей.

В апреле 2016 года NSC отправил официальное письмо в адрес командования ВМС с просьбой разобраться — что провоцирует рост травм. Но в письме ведомство указывало на возможную причину: конструкция трапов за десятилетия не изменилась, но в 2010-м году военнослужащие ВМС полностью перешли на новые 9-дюймовые ботинки NWU. По мнению специалистов NSC, всему виной конструкция подошвы и каблука обуви — ботинки недостаточно сопротивляются скольжению на мокрых и маслянистых поверхностях. При этом перед поступлением в ВМС ботинки тестировали на прочность и износостойкость, но не проводилось никаких тестов на фрикционные свойства подошвы. Но в 2017-ом специалисты NSC пришли к выводу, что NWU — не основная причина увеличения числа падений с лестниц в ВМС. Большинство травм получены моряками банальным образом — из-за несоблюдения техники безопасности.

В итоге командование ВМС обязалось увеличить количество времени, отводимого на инструктаж личного состава. Однако количество падений моряков в 2018-м году не уменьшилось, что всё-таки не снимает подозрений с ботинок NWU, отмечает Navy Times. В октябре 2018 года в ВМС начали поступать обновлённые ботинки I Boot-4 — более износостойкие и менее скользкие. Пока что морякам рекомендовано закупать их самостоятельно и по желанию. К январю 2019-го года военнослужащие ВМС приобрели 924 пары новых ботинок, но у них также есть особенность: I Boot-4 затруднительно использовать матросам, служащим на авианосцах, отмечает в другом материале Navy Times. Мусор, застревающий в ребристой подошве, может остаться на палубе, попасть в реактивные авиационные двигатели самолётов и повредить их.

Но не только обувь доставляет хлопоты военным морякам — много претензий накопилось и к «флотскому» серо-голубому камуфляжу. С начала 2017-го года ВМС начали постепенный переход на зелёную расцветку. Полностью унифицировать форму американских моряков с их коллегами из Сухопутных войск и Корпуса морской пехоты планируется к октябрю 2019 года. Дело в том, что моряки неоднократно жаловались на качество синтетической ткани и ниток, легковоспламеняющихся и плавящихся при высоких температурах и пожарах, что приводило к ожогам.

Непосильная ноша

Зачастую бойцы получают травмы из-за избытка снаряжения.

C 2017-го года Пентагон принял комплексную стратегию по улучшению физических качеств новобранцев. Она включает проведение дополнительных занятий по физподготовке, рекомендации по диете и режиму дня. Цель программы — уменьшить количество случаев заболеваний (артрита и болезней суставов, грыж межпозвоночных дисков, онемения конечностей) у военнослужащих. Впрочем, эксперты смотрят на эффективность физподготовки скептически. Полоса препятствий и другие физические упражнения это одно, но если речь идет о зоне боевых действий, где в течение нескольких месяцев надо регулярно таскать на себе несколько десятков килограммов — негативное влияние на физическое здоровье неизбежно.

Впервые исследователи обратили на это внимание в 2010-м году. По данным издания The Seattle Times, Комитет по делам ветеранов США на тот период тратил около $500 млн в год — на пособия по инвалидности ветеранам Афганистана и Ирака с костными заболеваниями. В 2000-е годы число солдат, уволившихся в запас в связи с подобными заболеваниями, увеличилось в среднем в 10 раз. Только во время Иракской и Афганской компании количество эвакуаций военнослужащих из-за травм опорно-двигательного аппарата составило около трети от общего числа медицинских эвакуаций контингента. С аналогичными проблемами в Афганистане столкнулись также военнослужащие других стран НАТО. Так, согласно исследованию, проведённому в 2010-м году боец Королевской морской пехоты Великобритании, отправляющийся на боевое задание в Афганистане, был вынужден тащить на себе от 80 до 125 фунтов (примерно от 36 до 57 кг) оружия, снаряжения и амуниции. То есть, в среднем вдвое больше того веса, который тащил на себе британский морпех во время Фолклендской войны 1982 года, сообщает Daily Express.

Помимо оружия и боеприпасов современный военнослужащий НАТО вынужден носить на себе во время выполнения боевого задания бронежилет и дополнительные элементы защиты, приборы и прицелы ночного видения, тепловизоры и другое оборудование для наблюдения за целью, современные устройства электронного глушения, блокирующие работу радиоуправляемых взрывных устройств. Такой набор обмундирования увеличивает безопасность военнослужащего, но повышает риск травм суставов и позвоночника.

Кроме усиления физической подготовки солдат, в вооружённых силах стран НАТО принимают и другие меры по борьбе с возросшим количеством заболеваний: увеличивают количество квалифицированных нейрофизиологов и физиотерапевтов в армии, разрабатывают экзоскелеты и роботов, способных выполнять функции оруженосцев.