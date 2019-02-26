Десять ракетных комплексов «Бал» пополнили вооружение Тихоокеанского флота

Десять новых береговых ракетных комплексов (БРК) "Бал" поступили на вооружение Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"Десять боевых машин из состава дивизионного комплекта БРК доставлены морским транспортом в город Петропавловск-Камчатский. Эта техника заменит ранее снятые с вооружения береговых войск ТОФ ракетные комплексы предыдущего поколения. Машины уже выгружены с корабля и в сопровождении автомобилей ВАИ и ГИБДД своим ходом совершили марш в расположение берегового ракетного соединения Войск и сил на северо-востоке России", — сказал Воскресенский.

Планируется, что в ближайшее время расчеты комплексов начнут освоение новой техники в рамках полевого выхода.

Береговой ракетный комплекс "Бал" вооружен дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35, может наносить удары по целям противника на расстоянии около 130 километров.