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Десять ракетных комплексов «Бал» пополнили вооружение Тихоокеанского флота 

РИА Новости + ещё 5 11 минут назад
Десять новых береговых ракетных комплексов (БРК) "Бал" поступили на вооружение Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"Десять боевых машин из состава дивизионного комплекта БРК доставлены морским транспортом в город Петропавловск-Камчатский. Эта техника заменит ранее снятые с вооружения береговых войск ТОФ ракетные комплексы предыдущего поколения. Машины уже выгружены с корабля и в сопровождении автомобилей ВАИ и ГИБДД своим ходом совершили марш в расположение берегового ракетного соединения Войск и сил на северо-востоке России", — сказал Воскресенский.
Планируется, что в ближайшее время расчеты комплексов начнут освоение новой техники в рамках полевого выхода.
Береговой ракетный комплекс "Бал" вооружен дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами Х-35, может наносить удары по целям противника на расстоянии около 130 километров.
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Армия , Видео , Оружие , ГИБДД
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