Корабли ТОФ провели стрельбы по морским, воздушным и береговым целям

В районе берегового полигона, корабли обстреляли из 100-мм артиллерийских установок видимые и невидимые мишени на побережье.

В рамках отработки морских элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) большие противолодочные корабли (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», каждый в своем полигоне боевой подготовки, провели комплекс артиллерийских стрельб по воздушным, морским и береговым целям.

В ходе учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника в интересах БПК действовали противолодочные самолёты Ту-142 и Ил-38 морской авиации флота, которые обозначали воздушные цели.

В следующем учебном эпизоде противолодочные корабли выполнили практическую артиллерийскую стрельбу по буксируемому щиту, а далее уничтожили артиллерией макет морской плавающей мины.

В районе берегового полигона, корабли обстреляли из 100-мм артиллерийских установок видимые и невидимые мишени на побережье, имитирующие долговременные огневые точки, технику и личный состав условного противника.