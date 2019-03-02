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Корабли ТОФ провели стрельбы по морским, воздушным и береговым целям 

ТК «Звезда» + ещё 20 39 минут назад
В районе берегового полигона, корабли обстреляли из 100-мм артиллерийских установок видимые и невидимые мишени на побережье.
В рамках отработки морских элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) большие противолодочные корабли (БПК) Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», каждый в своем полигоне боевой подготовки, провели комплекс артиллерийских стрельб по воздушным, морским и береговым целям.
В ходе учения по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника в интересах БПК действовали противолодочные самолёты Ту-142 и Ил-38 морской авиации флота, которые обозначали воздушные цели.
В следующем учебном эпизоде противолодочные корабли выполнили практическую артиллерийскую стрельбу по буксируемому щиту, а далее уничтожили артиллерией макет морской плавающей мины.
В районе берегового полигона, корабли обстреляли из 100-мм артиллерийских установок видимые и невидимые мишени на побережье, имитирующие долговременные огневые точки, технику и личный состав условного противника.
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Комментарии27
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