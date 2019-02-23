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Американский военный самолет пролетел над Россией 

Lenta.ru + ещё 1 7 часов назад
Фото: CC BY 2.0 / Airwolfhound / OC-135B Open Skies
Военный самолет ВВС США провел наблюдение над территорией России — он пролетел над Читой, сообщает мониторинговый портал PlaneRadar в Twitter. Судно видно на карте, скриншот прикреплен к посту.
Полет был совершен в рамках Договора по открытому небу, поясняет «Голос Америки». Пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис отметил, что это первая такая разведка с ноября 2017 года. Длинный перерыв он объяснил напряженными отношениями между Москвой и Вашингтоном.
Представитель ведомства подчеркнул, что российская сторона знает о полете.
На борту самолета находится шесть наблюдателей. Полет должен был завершиться в пятницу, 22 февраля.
Договор об открытом небе был подписан в марте 1992 года в Хельсинки. В нем участвуют 23 государства — члена ОБСЕ. Соглашение разрешает военным проводить разведывательные полеты над территориями этих стран с целью сбора информации.
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Армия , Оружие , Джейми Дэвис , ОБСЕ , Пентагон , Голос Америки , США , Чита
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