СМИ: США оставят 400 военных в Сирии

США, объявившие ранее о полном выводе войск из Сирии, намерены оставить в стране до 400 военнослужащих, причем убеждают европейских союзников разместить там до 1,5 тысячи военных, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

По его словам, 200 военнослужащих США разместятся на северо-востоке Сирии в качестве миротворческой миссии, еще 200 в зоне избежания конфликтов в Ат-Танфе, причем на северо-востоке они будут частью европейской миссии численностью от 800 до 1,5 тысячи человек.

Представитель администрации добавил, что США ведут консультации с европейскими союзниками относительно такого контингента.