Прилепин рассказал про «кошмарные» потери ополченцев в Донбассе

Писатель Захар Прилепин сообщил о больших потерях в Донбассе, по его словам, за утро 22 февраля погибло четверо человек в его подразделении.

Прилепин рассказал в своем Facebook, что подразделение, в котором он служил, несет большие потери в постоянных боях.

«Видит Бог, я все эти годы, старался не давить на жалость и о наших потерях никогда не сообщал. Но… кошмар, что происходит. Четверо погибших полторы недели назад. Четверо погибших с утра в бою, который до сих пор идет. Есть раненые. Интенсивность обстрелов и количество потерь на том участке, что выпал мои собратьям — как в самые тяжелые месяцы этой четырехлетней войны», — поделился писатель.

«Гибнут друзья. Сегодня, сейчас», — заключил Прилепин.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ тоже понесли потери: трое украинских солдат погибли 21 февраля в результате взрыва мины на подконтрольной Украине территории Донбасса рядом с поселком Крымское.