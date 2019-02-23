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Прилепин рассказал про «кошмарные» потери ополченцев в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» 13 минут назад
Фото: Андрей Веселов/РИА «Новости»
Писатель Захар Прилепин сообщил о больших потерях в Донбассе, по его словам, за утро 22 февраля погибло четверо человек в его подразделении.
Прилепин рассказал в своем Facebook, что подразделение, в котором он служил, несет большие потери в постоянных боях.
«Видит Бог, я все эти годы, старался не давить на жалость и о наших потерях никогда не сообщал. Но… кошмар, что происходит. Четверо погибших полторы недели назад. Четверо погибших с утра в бою, который до сих пор идет. Есть раненые. Интенсивность обстрелов и количество потерь на том участке, что выпал мои собратьям — как в самые тяжелые месяцы этой четырехлетней войны», — поделился писатель.
«Гибнут друзья. Сегодня, сейчас», — заключил Прилепин.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ВСУ тоже понесли потери: трое украинских солдат погибли 21 февраля в результате взрыва мины на подконтрольной Украине территории Донбасса рядом с поселком Крымское.
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Армия , В мире , Захар Прилепин
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