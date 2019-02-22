В Венесуэле заявили, что поддерживают диалог с Россией по военным проектам

Россия и Венесуэла поддерживают активные контакты по военным проектам. Об этом заявил в пятницу замминистра иностранных дел республики Иван Хиль на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

"Многие венесуэльские руководители высшего уровня регулярно ездят в Россию для проведения переговоров — как гражданское руководство, так и военное. Идет достаточно активный обмен по военным проектам", — отметил высокопоставленный дипломат.

Он также заявил, что заседание российско-венесуэльской комиссии высокого уровня состоится в Москве в апреле, стороны обсудят подготовку к подписанию ряда двусторонних соглашений.