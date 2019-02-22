Россия и Венесуэла поддерживают активные контакты по военным проектам. Об этом заявил в пятницу замминистра иностранных дел республики Иван Хиль на встрече с председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
"Многие венесуэльские руководители высшего уровня регулярно ездят в Россию для проведения переговоров — как гражданское руководство, так и военное. Идет достаточно активный обмен по военным проектам", — отметил высокопоставленный дипломат.
Он также заявил, что заседание российско-венесуэльской комиссии высокого уровня состоится в Москве в апреле, стороны обсудят подготовку к подписанию ряда двусторонних соглашений.
"В апреле в Москве состоится заседание комиссии высокого уровня между Россией и Венесуэлой, будет обсуждаться ряд договоров, которые в настоящее время находятся на рассмотрении, а также ряд других договоров, которые планируются к подписанию", — сказал он.