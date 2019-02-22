Бундесвер страдает от министра и наци

Германский бундесвер сотрясает скандал за скандалом. На днях комитет по расследованиям Бундестага приступил к слушаниям по вопросу о коррупции в военном ведомстве страны: министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен подозревается в растрате более 500 млн евро на «внешних советников». Причем бенефициарами оказывались аффилированные с ней консультанты. Кроме того, в рядах вооруженных сил то и дело ловят правых экстремистов и заговорщиков, а внешний аудит выявляет плачевное состояние техники и вооружений. Сама фон дер Ляйен скорее всего свой пост сохранит. Однако на фоне притязаний ФРГ на создание единой и независимой от США европейской армии, данные сигналы звучат более чем тревожно.

Урсулу фон дер Ляйен часто упрекают в неэффективности, и находиться под огнем критики для неё — не новость. Однако нынешний скандал стал, пожалуй самым громким. Коррупционная схема вскрылась летом минувшего года, когда Счётная палата ФРГ обратила внимание на нестыковки и завышения смет в финансовой документации министерства. Оказалось, что в течение последних четырёх лет более 500 млн евро уходили на «модерацию конференций» и внешний консалтинг структурам, близко связанным с министром. Теперь комитету предстоит обозначить круг всех причастных к этому скандалу и дождаться от ведомства внятных объяснений. Поста она, скорее всего, не лишится — фон дер Ляйен известна в истеблишменте как верна соратница Ангелы Меркель , а канцлерин, как известно, «своих не сдаёт».

Помимо коррупционных проблем, не все гладко и с переоснащением войск. Так, в недавно опубликованном ежегодном отчете уполномоченного Бундестага по обороне за 2018 год выражается серьёзная обеспокоенность положением дел в вооруженных силах страны. Документ рисует плачевную картину относительно технического оснащения — большинство танков не готовы к эксплуатации, часть подводного флота — неисправна, не в полной готовности находятся и боевые самолёты.

Norbert Fellechner/imago stock&people/Global Look Press

Критики связывают это с тем, что военное дело — не самая сильная сторона Урсулы фон дер Ляйен и припоминают её бэгранунд — в прошлом она была практикующим врачом-гинекологом. Экс-министр обороны Фолькер Рюэ в одном из недавних интервью даже заметил, что дела в Бундесвере идут «хуже, чем когда бы то ни было».

Отдельную, но не менее острую проблему представляют правые радикалы в рядах бундесвера. То и дело в СМИ всплывает информация о задержании как отдельных экстремистов, так и целых ячеек, причем происходит это зачастую в элитных подразделениях. За минувшие 10 лет немецкая армия только по официальным данным уволила более двух сотен радикально настроенных военнослужащих. Как выяснялось впоследствии, многие из них открыто выражали свои взгляды в социальных сетях на протяжении долгого времени. Причем, как замечают эксперты, их число могло увеличиться после отмены в 2011 году обязательного воинского призыва — в армию теперь идут те, кто по тем или иным причинам заинтересован в умении обращаться с оружием и испытывает тягу к военной дисциплине.

Большой резонанс получил эпизод в 2018-го, когда немецкие следователи раскрыли тайную сеть в рядах вооруженных сил ФРГ, участники которой заготавливали специальные склады с оружием и топливом, а также планировали убийство некоторых немецких политиков. Кроме того, в сети периодически всплывают фотосвидетельства того, что ряд казарм на западе страны до сих пор сохранили в своих названиях имена военачальников Третьего рейха.