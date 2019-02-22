Российскую армию посадили на колеса

Вооруженные силы России получили полностью передвижные автономные полевые лагеря (АПЛ). Об этом рассказал заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков , сообщает «Звезда».

«Это все едет на колесах и быстро, потому что должно успевать за войсками», — отметил он.

По словам Булгакова, в таких лагерях, вмещающих до 500 человек, есть все необходимое для отдыха, гигиены и питания — гладильные аппараты, утюги, стиральные машины, душевые и передвижные хлебопекарни.

Для Ракетных войск стратегического назначения был создан специально адаптированный лагерь, он поступит военным в ближайшее время, сообщал ТАСС в феврале этого года. Этот АПЛ высокомобилен, компактен и обладает полной автономностью жизнеобеспечения.