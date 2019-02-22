СМИ: Израильский истребитель уничтожил китайский радар

Радар работал в системе сирийской ПВО и предназначался для раннего обнаружения воздушных целей — в том числе выполненных по стелс-технологиям. JY-27 — широкополосная двухкоординатная РЛС дальнего обнаружения. Радар работает в УКВ-диапазоне.

В 2006 году Сирия приобрела партию китайских РЛС для усиления возможностей войск в пограничных с Турцией районах.

Представители ВВС Израиля отказались комментировать инцидент, пишет Defence Blog. По другим данным, радар был уничтожен израильским беспилотником-камикадзе.