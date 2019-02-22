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СМИ: Израильский истребитель уничтожил китайский радар 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Reuters
Истребитель F-35I Adir ВВС Израиля атаковал в Сирии китайский радар раннего предупреждения JY-27. Уничтожение РЛС подтвердили спутниковые снимки.
Радар работал в системе сирийской ПВО и предназначался для раннего обнаружения воздушных целей — в том числе выполненных по стелс-технологиям. JY-27 — широкополосная двухкоординатная РЛС дальнего обнаружения. Радар работает в УКВ-диапазоне.
В 2006 году Сирия приобрела партию китайских РЛС для усиления возможностей войск в пограничных с Турцией районах.
Представители ВВС Израиля отказались комментировать инцидент, пишет Defence Blog. По другим данным, радар был уничтожен израильским беспилотником-камикадзе.
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