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Сирийские танкисты назвали еще одно преимущество Т-90С над Abrams 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Как отмечается в группе Russia In Arabic в Facebook, на машинах российского производства установлены системы кондиционирования. На заокеанской технике такого оборудования нет.
Учитывая, что в регионе постоянно бывают высокие температуры, отсутствие кондиционеров существенно затрудняет работу экипажей и снижает возможности по эффективному выполнению боевых задач.
Как известно, по желанию заказчика изготовляемые в России танки могут оборудовать термоэлектрическими кондиционерами отечественного производства, которые устанавливают на башне с левой стороны.
Они приспособлены для нормального функционирования в экстремальных военных условиях и могут непрерывно работать в течение 24 часов. На них имеется специальная антибактериальная защита с напыленным слоем серебра. Простота конструкции обеспечивает проведение ремонта в полевых условиях.
Первым иностранным государством, заказавшим такое оборудование, был Алжир. Затем российские танки с кондиционерами появились еще в нескольких государствах.
В настоящее время иракская версия Т-90С считается наиболее укомплектованной. Машины получили новые бортовые экраны, противокумулятивные решетки, дополнительную защиту прицелов и камеры заднего вида.
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