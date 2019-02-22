Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В России появилось 60 новых генералов 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 60 генеральских званий офицерам российских вооружённых сил и высшему начальствующему составу иных ведомств. Документ опубликован на сайте Правительства РФ.
Главнокомандующему сухопутными войсками РФ Олегу Салюкову было присвоено звание генерала армии. Начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев был удостоен звания генерал полковник, также как и Александр Лапин — Командующий войсками Центрального военного округа.
Звания генерал-лейтенантов получили четыре офицера. Также ряды российской армии пополнили 14 генерал-майоров, два вице-адмирала и четверо контр-адмиралов.
Повышения в звании получили также сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии. В спасательное ведомство и национальную гвардию добавилось по одному генералу. Полицейские получили 11 генеральских званий, таможенники — 7. В федеральной службе исполнения наказаний стало на одного генерала больше.
Ранее стало известно, что звания генерал-лейтенант был удостоен министр по ГО и ЧС Российской Федерации Евгений Зиничев.
Комментарии
Армия , Политика , ОЛЕГ САЛЮКОВ , Иван Бувальцев , Александр Лапин , ВЛАДИМИР ПУТИН , Евгений Зиничев , МЧС , МВД , ФСИН
Читайте также
Видео
Политик вывел из России миллиарды рублей
Происшествия
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Сожжение верблюдов для укрепления России заинтересовало СК
Происшествия
Пока вы спали: «Путин сказал то, чего не говорил никогда»
Войска
Во Внуково произошло ЧП с самолетом
Происшествия
«Упал из-за пьяного пилота»: версия катастрофы Boeing
Происшествия
Задержанных после массовой бойни в кафе показали на видео
Криминал Происшествия
Легендарная сталинская высотка разрушается
Новости Москвы Общество
Киеву отказали в жалобе из-за инцидента в Керченском проливе
В мире Украина
Москве мало не покажется
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение