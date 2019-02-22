В России появилось 60 новых генералов 

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 60 генеральских званий офицерам российских вооружённых сил и высшему начальствующему составу иных ведомств. Документ опубликован на сайте Правительства РФ.
Главнокомандующему сухопутными войсками РФ Олегу Салюкову было присвоено звание генерала армии. Начальник Главного управления боевой подготовки ВС РФ Иван Бувальцев был удостоен звания генерал полковник, также как и Александр Лапин — Командующий войсками Центрального военного округа.
Звания генерал-лейтенантов получили четыре офицера. Также ряды российской армии пополнили 14 генерал-майоров, два вице-адмирала и четверо контр-адмиралов.
Повышения в звании получили также сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии. В спасательное ведомство и национальную гвардию добавилось по одному генералу. Полицейские получили 11 генеральских званий, таможенники — 7. В федеральной службе исполнения наказаний стало на одного генерала больше.
Ранее стало известно, что звания генерал-лейтенант был удостоен министр по ГО и ЧС Российской Федерации Евгений Зиничев.