Истребитель США утопил ракеты на семь миллионов долларов

Палубный истребитель ВМС США F-15 совершил аварийную посадку в международном аэропорту Портленда. Перед приземлением самолет сбросил в океан все свое вооружение.

Самолет с бортовым номером 473 и позывным Rock 42 принадлежит 142-му истребительному авиакрылу Национальной гвардии США. 20 февраля он отправился на патрулирование с полной боевой загрузкой. Однако после взлета одна из стоек шасси не убралась и руководитель полетов отдал пилоту приказ об аварийной посадке. По каким-то причинам сажать истребитель было решено в гражданском аэропорту — благо его ВПП оборудована аэрофинишером для приема палубной авиации.

Перед посадкой F-15 сбросил в Тихий океан все свои ракеты. Командование авиакрыла подтвердило сброс оружия, не уточняя его состав.

— Обычно F-15 выходят на патрулирование с шестью или восемью ракетами. Традиционная конфигурация включает четыре ракеты "воздух-воздух" средней дальности AIM-120C AMRAAM и пару ближних AIM-9X Sidewinder. В полной нагрузке истребитель берет на борт шесть AMRAAM и две Sidewinder. Согласно отчетам Пентагона , каждая ракета AIM-120 в 2019 бюджетном году стоит 1,5 миллиона долларов. AIM-9X в зависимости от модели обходятся в $250-400 тысяч, — пишет военный обозреватель The Drive Тайлер Рогоуэй/

Таким образом по самой скромной оценке ВВС США потеряли имущества на семь миллионов долларов — включая сюда стоимость подвесных баков, без которых нельзя сбросить ракеты. Скорее всего, стоимость утраченного оружия немного больше. Сброс проходил над морским полигоном в Тихом океане, ракеты разрушились от удара об воду. Помимо авиадиспетчеров, за операцией внимательно следила дежурная смена сил противоракетной обороны США (NORAD). Их перехватчики были подняты в воздух на случай, если что-то пойдет не так. Но все обошлось, самолет благополучно приземлился, никто не пострадал.