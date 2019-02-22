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Ракетный комплекс «Бал» прикроет базу Каспийской флотилии 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
В Дагестане завершилось развертывание ракетного комплекса береговой обороны "Бал". Дивизион предназначен для защиты военно-морской базы Каспийской флотилии, которая перебазируется из Астрахани в Махачкалу.
Как заявил ТАСС командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, основная задача дивизиона заключается в прикрытии мест дислоцирования кораблей и подразделений Каспийской флотилии на десантноопасных направлениях. Генерал-полковник также сообщил, что практически завершено формирование ракетной бригады в Астраханской области.
Напомним, что принятый на вооружение в 2008 году БРК "Бал" расположен на шасси высокой проходимости МЗКТ-7930, что позволяет занимать огневые позиции на неподготовленном побережье. Комплекс вооружен крылатыми противокорабельными ракетами Х-35 "Уран" с дальностью полета до 260 километров. Причем большую часть полета ракета летит на расстоянии 1-2 метра над поверхностью моря, что затрудняет ее перехват средствами ПРО.
Ракета, весом 670 килограммов, способна уничтожить любой корабль водоизмещением до пяти тысяч тонн. Это подтвердили стрельбы, проведенные в сентябре прошлого года на Тихоокеанском флоте.
Кроме того, "Бал" может вести стрельбу залпами или производить одиночный пуск ракеты. Это позволяет экономить боеприпасы и снимает риск обнаружения противником. Одна пусковая установка БРК "Бал" обеспечена боекомплектом в 32 ракеты.
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Армия , Войска , Александр Дворников , ИТАР-ТАСС , Астрахань , Махачкала , Республика Дагестан
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