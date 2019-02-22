Разработчик описал преимущества российского «Торнадо-Г»

Российская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г» включает автоматическую систему управления огнем, позволяющую экипажу вводить полетное задание на применение снарядов, не покидая командно-штабной машины. Об этом сообщил «Звезде» в ходе международной выставки IDEX (The International Defence Exhibition and Conference) 2019 генеральный директор «Техмаша» Владимир Лепин.

«Принципиальным отличием является то, что мы разработали целую серию реактивных снарядов. В зависимости от задачи могут быть использованы осколочные боеприпасы, боеприпасы повышенной эффективности, которые позволяют в зависимости от задач производить его применение», — сказал менеджер.

По его словам, после того, как установка «Торнадо-Г» вышла на боевую позицию, полетное задание из командно-штабной машины передается на пусковые установки, после чего система наводится с нужным углом и креном, и дается команда на старт.

Ляпин отметил, что используемые РСЗО снаряды имеют парашютную систему, позволяющую стабилизировать снаряды при вертикальном заходе на цель. Площадь поражаемой территории при этом достигает 20 гектаров.

Выставка вооружений IDEX (The International Defence Exhibition and Conference) 2019 проходила с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее в феврале украинский «Спецтехноэкспорт», также принимавший участие в выставке, раскрыл характеристики экспортного варианта противокорабельной крылатой ракеты «Нептун».