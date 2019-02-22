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Работу тяжелой бетонобойной бомбы показали на видео 

Российская Газета 1 час назад
Фото: кадр видео
В сети появилось видео применения крупнокалиберной бетонобойной бомбы БетАБ-500.
Этот боеприпас весом в полтонны применяется в первую очередь для разрушения аэродромов. Его взрыв способен начисто снести диспетческую вышку, разворотить рулежную дорожку или сделать непригодной к использованию взлетно-посадочную полосу.
Особенность фигурирующей в видео БетАБ-500ШП (штурмовая, с реактивным ускорителем) — ее сбрасывают с малой высоты. После отделения от самолета бомба выпускает парашют: он позволяет носителю удалиться на безопасное расстояние и разворачивает БетАБ к земле на угол, исключающий рикошет. Как только траектория боеприпаса становится приемлемой, парашют отстреливается и включается пороховой ускоритель, разгоняющий полутонную чугунную болванку с 77 килограммами взрывчатки внутри до скорости, необходимой, чтобы пробить полтора метра бетона.
При попадании БетАБ-500ШП во взлетно-посадочную полосу та разрушается на площади в 50 квадратных метров. Взрыватель можно настроить на срабатывание при контакте с поверхностью или с замедлением, чтобы пробившая ВПП бомба взломала ее изнутри. При необходимости бетонобойные боеприпасы можно применять и против бронетехники. БетАБ-500 пробивает полуметровую броню — этого с лихвой достаточно при попадании в верхнюю проекцию любого танка.
Судя по окраске самолета на видео, бомбы сбрасывал многоцелевой истребитель-бомбардировщик ВКС России Су-34.
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