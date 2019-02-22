США разрабатывают стратегию «троянского коня» против России, пишут СМИ

Пентагон разрабатывает новую стратегию ведения боевых действий против России Китая , главная особенность которой заключается в "скрытном вторжении" вглубь территории противника. Об этом заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн, выступая в Брукингском исследовательском институте в Вашингтоне, пишет Telepolis.

По его словам, разработка новой стратегии начата в ответ на "угрозы" со стороны России и Китая, а весь процесс разработки займет около года, причем затраты составят порядка 135 миллиардов долларов

Кроме того, Голдфайн рассказал, что в новой стратегии будут задействованы все рода американских войск, а главную роль будет играть истребитель F-35, который выступит в виде координационного штаба для наступления.

Американский адмирал также заявил, что идея новой стратегии состоит в том, чтобы нанести удар по слабым местам противника, избегая столкновения с сильными сторонами.

"Это фундаментальное изменение, как в культурном, так и в техническом плане", — сказал Голдфайн, отметив, что новая стратегия даст американским войскам "ассиметричные преимущества" перед противником.

Издание отмечает, что новая американская стратегия напоминает тактику "троянского коня", однако как Соединенные Штаты будут реализовывать эту концепцию с учетом наличия у России и Китая современных видов вооружений, способных успешно противостоять американским, остается загадкой.