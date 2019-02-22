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Земан не видит оснований для размещения американских ракет в Чехии 

ТАСС + ещё 2 37 минут назад
Фото: globallookpress.com
Президент Чехии Милош Земан не визит причин для возможного размещения американских ракет на территории республики. Об этом он заявил в четверг вечером, выступая по пражскому телеканалу Barrandov.
"Не вижу для этого абсолютно никаких оснований", — сказал Земан, отвечая на вопрос ведущего программы, какой была бы его реакция, если бы США обратились к Чехии с просьбой установить свои ракетные системы на ее территории.
Ведущий связал свой вопрос с недавними высказываниями представителей польских властей о теоретической возможности размещения американских ракет на территории их страны.
Президент Чехии выразил также обеспокоенность по поводу ухудшения международной ситуации. Это, по его словам, это связано с торговыми войнами США с Китаем и Евросоюзом.
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Армия , Оружие , МИЛОШ ЗЕМАН , ЕС , Чехия
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