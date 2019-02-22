Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе россиян на военные сборы 

РИА Новости + ещё 12 2 часа назад
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о призыве граждан РФ, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2019 году, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановляю: призывать в 2019 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", — говорится в тексте указа.
Путин также постановил проводить военные сборы в сроки, согласованные с органами исполнительной власти регионов. Исключением являются проверочные сборы, сроки проведения которых определяются Минобороны России.
Данным указом правительству РФ и региональным властям поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов и с проведением этих сборов.
Указ вступает в силу со дня его официального опубликования 21 февраля.
Последние новости
Подписали приговор: доллар лишают статуса мировой резервной валюты Владимир Путин подтвердил опасения ЦРУ Голикова заявила о скором внесении поправок о пенсиях и выплатах
Комментарии34
Армия , Видео , Политика , ВЛАДИМИР ПУТИН , Министерство обороны , Правительство РФ
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Пока вы спали: «Путин сказал то, чего не говорил никогда»
Войска
Задержанных после массовой бойни в кафе показали на видео
Криминал Происшествия
О чем мечтают мужчины перед 23 февраля
Общество
Опубликовано видео испытаний арктической экипировки «Нанук»
Армия Войска
Израиль «уничтожил» вертолет РФ в ролике о системе ПВО
Оружие Армия
«Невероятная ракета»: почему от «Циркона» нет спасения
Оружие Армия
На Украине объявили масштабные обыски
Украина В мире
Кошмар класса люкс: новое об изнасиловании на Сейшелах
Происшествия Статьи
Медведев обратился к кабмину с требованием
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение