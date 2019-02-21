В Минобороны нашли дневники маршала Малиновского

Ясаков сообщил, что нашел и исследовал дневники Малиновского, посвященные событиям с марта 1941 по февраль 1943 годов.

"Тема неспособности части советского генералитета решать боевые задачи проходит в мемуарах Малиновского красной нитью. Речь велась о комсоставе дивизионного, корпусного, армейского и частью фронтового уровня. Как явственно прослеживается в воспоминаниях маршала, подобные явления не были редкостью. По сути, проходили повсеместно. И сей аспект полководец связывал не с личными качествами отдельных командиров, а напрямую с низким профессиональным уровнем командного состава в целом, включая самого себя", — сообщил Ясаков, выступая с докладом, посвященным дневникам маршала.

Историк также привел цитату из дневников, в которой маршал рассуждает о плохой подготовке советских командиров.

"Всем нам в те годы нужно было пережить молодость, отсутствие опыта проведения операций армейского и фронтового масштаба… Все командование на всех фронтах проходило этот этап, училось воевать, через поражения, страдания и кровь получало опыт, необходимый для завоевания. Иного пути в условиях 41-42 годов у нас просто не было", — процитировал Ясаков записи Малиновского, отметив, что именно в этом полководец видел одну из главных причин поражения Красной Армии в начальный период войны.