Дневники маршала Советского Союза Родиона Малиновского найдены в Центральном архиве Минобороны РФ, в них военачальник пишет, что одной из причин поражений в начале Великой Отечественной войны была неграмотность высшего командного состава, рассказал кандидат исторических наук Александр Ясаков на круглом столе памяти маршала Малиновского в Общественной палате РФ.
Ясаков сообщил, что нашел и исследовал дневники Малиновского, посвященные событиям с марта 1941 по февраль 1943 годов.
"Тема неспособности части советского генералитета решать боевые задачи проходит в мемуарах Малиновского красной нитью. Речь велась о комсоставе дивизионного, корпусного, армейского и частью фронтового уровня. Как явственно прослеживается в воспоминаниях маршала, подобные явления не были редкостью. По сути, проходили повсеместно. И сей аспект полководец связывал не с личными качествами отдельных командиров, а напрямую с низким профессиональным уровнем командного состава в целом, включая самого себя", — сообщил Ясаков, выступая с докладом, посвященным дневникам маршала.
Историк также привел цитату из дневников, в которой маршал рассуждает о плохой подготовке советских командиров.
"Всем нам в те годы нужно было пережить молодость, отсутствие опыта проведения операций армейского и фронтового масштаба… Все командование на всех фронтах проходило этот этап, училось воевать, через поражения, страдания и кровь получало опыт, необходимый для завоевания. Иного пути в условиях 41-42 годов у нас просто не было", — процитировал Ясаков записи Малиновского, отметив, что именно в этом полководец видел одну из главных причин поражения Красной Армии в начальный период войны.
Также на круглом столе выступил директор Российского государственного военного архива Владимир Тарасов. Он рассказал, что скоро будет опубликован рассекреченный доклад Малиновского в Москву периода Гражданской войны в Испании (1936-1939 годы). Особенность доклада в том, что Малиновский, бывший в Испании военным советником, старался описать военную обстановку максимально честно, добавил Тарасов. По его словам, многие советские офицеры, участвовавшие в войне, слали в Москву такие доклады, которые бы хотело получить начальство.